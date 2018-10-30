Акинфеев – о Хиддинке: "Как ни крути, а Гус - фартовый. Внес свой процент в нашу победу над Испанией"

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о встрече с экс-тренером сборной России Гусом Хиддинком перед матчем 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

- Часто вспоминаю 2008-й год. Если попадаются ролики в Ютубе, то я удовольствием пересматриваю нарезки, - сказал Акинфеев в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Понимаю, что у нас была команда такая... Обыграли Швецию, где Ибрагимович, Юнберг, Ларссон... Какая-то ностальгия, приятно, что так играли.

Вспоминали тренерский штаб, Гус к нам приезжал на чемпионате мира. Для меня это был приятный сюрприз. Посидели, попили кофе перед тренировкой, вспомнили 2008-й год. Потом вышел на поле, пожелал нам удачи. А это перед Испанией было... Как ни крути, а человек он фартовый. Свой процент он внес в нашу победу.