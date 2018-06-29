Акинфеев не смог купить билеты на матчи ЧМ-2018

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев в интервью РФС ТВ, которое состоялось во время сбора в Австрии перед чемпионатом мира, сказал, что команда на домашнем турнире должна дать результат.

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– Я всегда говорил, что команда должна не пройти (в плей-офф), выйти в полуфинал или финал... Команда должна играть, – сказал Акинфеев. – Команда должна играть хорошо, на хорошем уровне.

Все, в любом случае, упирается в результат. Если нет результата, как бы ты ни играл, все равно будет плохо. Никогда в жизни ты не будешь для всех хорошим. Сборная должна играть хорошо. Должна показывать результат.

– Удалось разжиться билетами на чемпионат мира?

– Нет, не разжился. Нету билетов, дорого стоят (смеется).

Сборная России на домашнем чемпионате мира вышла в плей-офф, заняв второе место в группе A. В 1/8 финала национальная команда сыграет с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники".

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