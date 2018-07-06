Акинфеев и Жирков раздали автографы в Сочи

Футболисты сборной России Игорь Акинфеев и Юрий Жирков встретились с болельщиками в Сочи и раздали автографы всем желающим. В этом городе российская национальная команда завтра встретится с Хорватией в матче 1/4 финала чемпионата мира.

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