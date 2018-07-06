20:03 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфеев и Жирков раздали автографы в Сочи


Футболисты сборной России  Игорь Акинфеев и Юрий Жирков встретились с болельщиками в Сочи и раздали автографы всем желающим. В этом городе российская национальная команда завтра встретится с Хорватией в матче 1/4 финала чемпионата мира

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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