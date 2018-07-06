Акинфеев и Жирков раздали автографы в Сочи

Футболисты сборной России Игорь Акинфеев и Юрий Жирков встретились с болельщиками в Сочи и раздали автографы всем желающим. В этом городе российская национальная команда завтра встретится с Хорватией в матче 1/4 финала чемпионата мира.
Капитан @TeamRussia Игорь Акинфеев с болельщиками pic.twitter.com/jLyl9mM37Y– Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.
Защитник @TeamRussia Юрий Жирков раздает автографы pic.twitter.com/RLirJQoFdv– Сборная России (@TeamRussia) 6 июля 2018 г.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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