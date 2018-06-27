12:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Акинфеев, Габулов и Лунев показывают мастерство игры ногами. Видео


Пресс-служба сборной России выложила видео, на котором вратари команды показывают свои навыки игры ногами. Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Андрей Лунев уверенно чеканят мяч между собой, не давая ему упасть на землю. Ролик пдписан так: "В работе с мячом вратари сборной России могут обходиться и без рук".

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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