Акинфеев, Габулов и Лунев показывают мастерство игры ногами. Видео

Пресс-служба сборной России выложила видео, на котором вратари команды показывают свои навыки игры ногами. Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Андрей Лунев уверенно чеканят мяч между собой, не давая ему упасть на землю. Ролик пдписан так: "В работе с мячом вратари сборной России могут обходиться и без рук".

В работе с мячом вратари @TeamRussia могут обходиться и без рук

🤲🚫

👟❕ pic.twitter.com/CS6w0b04Ca – Сборная России (@TeamRussia) 27 июня 2018 г.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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