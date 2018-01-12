Академия "Краснодара" стала базой сборной Испании на чемпионате мира

Сборная Испании во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Краснодаре, информирует официальный сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Жить и тренироваться команда будет на территории академии "Краснодара" и оттуда будет ездить на все матчи турнира.

Как отмечается, это один из самых современных футбольных комплексов в стране. На территории расположены 20 полей с натуральным покрытием и несколько - с искусственным. В главном здании находятся жилое помещение, центр реабилитации, бассейн, помещения для собраний и другие служебные помещения.

На чемпионате мира сборная Испании выступит в группе B. Свой первый матч команда проведет 15 июня в Сочи против португальцев, затем 20 июня в Казани состоится встреча с командой Ирана, а в заключительном туре группового турнира 25 июня в Калининграде испанцы сыграют с Марокко.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.