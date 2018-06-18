АК "Россия" опровергла информацию о пожаре в двигателе самолета сборной Саудовской Аравии

В пресс-службе авиакомпании "Россия" прокомментировали "СЭ" инцидент с самолетом, на котором сборная Саудовской Аравии направлялась из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону.

- При заходе на посадку рейса FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, на самолете А319 произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. Самолет сел на двух работающих двигателях. На данный момент, воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения случившегося. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, - сообщили в пресс-службе.

- Посадка лайнера произошла в штатном режиме. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности, - подчеркнули в авиакомпании.

Сборная Саудовской Аравии 20 июня в Ростове-на-Дону проведет матч группового этапа чемпионата мира с командой Уругвая. (Илья АНДРЕЕВ)

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