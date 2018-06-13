Аида Гарифуллина: "От церемонии открытия ЧМ-2018 все будут в восторге"

Российская оперная певица Аида Гарифуллина отметила, что любит футбол, поэтому счастлива выступить на открытии домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Гарифуллина в четверг примет участие в церемонии открытия турнира вместе с известным британским поп-певцом Робби Уильямсом.

– Церемония открытия будет грандиозным действом, очень ярким, очень красивым и очень сочным, – цитирует "РИА Новости" Гарифуллину. - Будет много красивой музыки, все пройдет на высоком уровне, и я уверена, что все будут в восторге. Я очень люблю футбол, поэтому очень рада и счастлива, что меня выбрали представлять Россию на открытии домашнего чемпионата мира по футболу.

В своей жизни я была на двух больших матчах. Первый – это матч Лиги чемпионов, когда "Рубин" играл в Барселоне и победил. У меня есть даже мяч с автографами всех игроков "Барселоны", даже Лионель Месси на нем расписался. И еще прошлым летом я была на Кубке конфедераций. К сожалению, гастрольный график не позволяет мне посетить все матчи чемпионата мира, хотя я была бы счастлива. Пока после матча открытия планирую посетить только одну игру в Казани.

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