Ахрик Цвейба: "Уверен, что сборная России достойно сыграет на чемпионате мира"

Известный в прошлом футболист сборных СССР, СНГ, Украины и России Ахрик Цвейба выразил уверенность, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов хорошо подготовит команду к чемпионату мира. Цвейба уверен, что российская команда сможет достойно выступить на домашнем турнире.

– Я очень уважаю Станислава Саламыча. Он мой друг. Я более чем уверен, что на чемпионате Черчесов достойно выставит свою команду, – цитирует "Спутник" Цвейбу.

Но… чтобы вы понимали: чемпионат мира, чемпионат Европы – это очень необычные турниры. И очень важно, как главный тренер подготовит команду – физически, психологически.

Чемпионат мира, конечно, посложнее, но я уверен, что Стас создаст такую атмосферу, что этот турнир выстрелит. Я не могу сказать, что мы чемпионами станем, но я уверен, что мы сыграем достойно. И это не просто мое пожелание. Я думаю, что так и будет. Так должно быть!

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