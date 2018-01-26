Ахмед Муса: "На чемпионате мира Нигерия хочет дойти до 1/4 финала, а то и полуфинала"

Нападающий сборной Нигерии и "Лестера" Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, поделился ожиданиями от чемпионата мира 2018 года в России.

– Мы очень рады, что пробились в Россию. Нам досталась сложная группа – Алжир, Камерун и Замбия, – цитирует Мусу официальный сайт ФМФА. – Было очень непросто занять в ней первое место, и теперь мы на седьмом небе от счастья, потому что решили свою задачу. Мы отлично стартовали, взяв верх над Замбией на выезде. Затем последовала победа над Алжиром в родных стенах. Успехи придали нам уверенность в себе, и дальнейший путь в квалификации мы прошли без проблем.

Возвращение в Россию? Для начала я хочу попасть в окончательную заявку сборной. Чемпионат мира – важнейшее событие в жизни любого футболиста. Честно говоря, мне неважно, против кого играть на чемпионате мира. Мы со всеми будем биться с огромным воодушевлением и отдадим все силы с любым соперником. Планку надо ставить высоко. Нигерия не намерена ограничиваться выходом из группы: мы надеемся добраться до 1/4 финала, а то и полуфинала.