Ахмед Муса: "Фаворит нашей группы на ЧМ-2018? Я думаю, Нигерия"

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса отметил, что команде для выхода в плей-офф чемпионата мира-2018 нужно выиграть две игры. Нигерийцы попали в группу D, где сыграют против команд Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).
- Нам нужен максимум, я думаю, нам нужно шесть очков, - приводит ТАСС слова Мусы. - Какой план? Выиграть две первые игры. Фаворит группы? Я думаю, Нигерия.
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Дополнительная информация
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Ахмед Муса