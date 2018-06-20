Ахмед Хасан: "Даже Уругваю будет непросто со сборной России"

Рекордсмен мира по числу матчей за сборные египтянин Ахмед Хасан после поражения от России в матче чемпионата мира-2018 (1:3) заявил, что уругвайцам будет непросто во встрече с российской командой. Матч Уругвай - Россия состоится 25 июня в Самаре.

– Россия показала очень качественный футбол в этом матче, – цитируют "Известия" Хасана. – Ваши футболисты отлично готовы физически, и даже Уругваю будет с ними непросто. На стороне египтян была фантастическая мотивация, вызванная первым за долгие годы попаданием на чемпионат мира, а также привитая Эктором Купером организация игры. Мы не зависим от одного Салаха, хотя индивидуальное мастерство Мохаммеда дает Египту очень большие возможности в атаке. Увы, но сегодня он не смог реализовать все свои моменты. Ваши же футболисты очень здорово распорядились своими возможностями и одержали очень важную победу.

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