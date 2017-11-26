Ахмед Айдамиров: "Ахмат" с удовольствием примет сборную Саудовской Аравии во время ЧМ-2018"

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отметил, что в Грозном ждут сборную Саудовской Аравии. Айдамиров также добавил, что грозненский клуб с удовольствием примет и разместит саудовцев.

– Мы ждем сборную Саудовской Аравии, – цитирует ТАСС Айдамирова. – С удовольствием их примем и разместим, создадим для них все условия.

Напомним, что ранее сообщалось, что сборная Саудовской Аравии планирует базироваться в Грозном во время чемпионата мира-2018. ЧМ пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Жеребьевка финальной части турнира состоится 1 декабря в Кремле.