Агуэро и Игуаин: два касания в штрафной Хорватии на двоих

Нападающие сборной Аргентины Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин продемонстрировали удручающую статистику во время матча группового этапа чемпионата мира между своей национальной командой и Хорватией (0:3). Они всего лишь два раза коснулись мяча в штрафной площади соперника.

- Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро по одному разу коснулись мяча в штрафной площади сборной Хорватии. Игуаин заменил Агуэро на 54-й минуте, - сообщается в Твиттере Skuawka Football.

Gonzalo Higuain (1) and Sergio Aguero (1) had two touches in the opposition box combined against Croatia.



Higuain replaced Aguero after 54 minutes. pic.twitter.com/VR8OD0zzXg – Squawka Football (@Squawka) 21 июня 2018 г.

Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встреча с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

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