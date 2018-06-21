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Агуэро и Игуаин: два касания в штрафной Хорватии на двоих


Нападающие сборной Аргентины  Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин продемонстрировали удручающую статистику во время матча группового этапа чемпионата мира между своей национальной командой и Хорватией (0:3). Они всего лишь два раза коснулись мяча в штрафной площади соперника.

- Гонсало Игуаин и Серхио Агуэро по одному разу коснулись мяча в штрафной площади сборной Хорватии. Игуаин заменил Агуэро на 54-й минуте, - сообщается в Твиттере Skuawka Football.

 Аргентина выступает в группе D. Ей предстоит встреча с командой Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).

Аргентина - Хорватия

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