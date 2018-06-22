"Агрессия и женоненавистничество". Аргентинское СМИ - о поступке фаната, оскорбившего россиянку на ЧМ-2018

Аргентинское издание ElSol полагает, что негативное отношение к женщинам стало причиной оскорбительного поступка болельщика Нестора Фернадо Пенови. Аргентинец обидел россиянку на чемпионате мира, попросив ее повторить за ним фразы непристойного содержания.
- В последние часы в социальных сетях получило распространение видео, на котором аргентинский болельщик издевается над русской девушкой, - пишет издание. - Его агрессия и женоненавистничество стали причиной того, что он заставил ее повторять непристойные фразы.
Пенови было запрещено посещать матчи чемпионата мира-2018. По данным аргентинских СМИ, он уже вернулся на родину.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/news/tysyachi-lyudey-kritikuyut-argentinskogo-bolelschika-oskorbivshego-rossiyanku-na-chm-2018-1424973/