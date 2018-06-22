"Агрессия и женоненавистничество". Аргентинское СМИ - о поступке фаната, оскорбившего россиянку на ЧМ-2018

Аргентинское издание ElSol полагает, что негативное отношение к женщинам стало причиной оскорбительного поступка болельщика Нестора Фернадо Пенови. Аргентинец обидел россиянку на чемпионате мира, попросив ее повторить за ним фразы непристойного содержания.

- В последние часы в социальных сетях получило распространение видео, на котором аргентинский болельщик издевается над русской девушкой, - пишет издание. - Его агрессия и женоненавистничество стали причиной того, что он заставил ее повторять непристойные фразы.

Пенови было запрещено посещать матчи чемпионата мира-2018. По данным аргентинских СМИ, он уже вернулся на родину.

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