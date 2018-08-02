Агирре возглавил сборную Египта

Бывший главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре возглавил команду Египта, сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации (EFA). Контракт с ним подписан до 2022 года. В четверг состоится представление специалиста.

Ранее египтян возглавлял Эктор Купер. Он вывел команду на ЧМ-2018, где сборная проиграла три матча и заняла последнее место в группе с Саудовской Аравией, Россией и Уругваем.