Агент: "Возможно, Головин станет для "Ювентуса" новым Пьяничем"

Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Ювентус" уже согласовал контракт с 22-летним хавбеком ЦСКА и сборной России Александром Головиным.

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– Говорят, Миралем Пьянич может перейти в "Барселону". Тогда, возможно, Головин станет новым Пьяничем для "Ювентуса". Либо "Юве" собирается продать еще одного полузащитника, к примеру, Хедиру, – сказал Спинози. (Игорь НОВИКОВ)

По данным Sky Sport Italia, туринцы провели переговоры с агентом Головина и согласовали с ним контракт еще пару недель назад. При этом переговоры с ЦСКА еще не начинались. Армейцы хотят выручить за полузащитника 25 миллионов евро.

В стартовом матче чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0) Головин поучаствовал в четырех голевых атаках, на его счету один забитый мяч и два результативных паса, а также одна предголевая передача.

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