Агент: "Третье место – фантастический результат для Бельгии. Для многих она была лучшей командой ЧМ"

Бельгийский агент Сантуш Верхулст поделился с "СЭ" эмоциями от победы сборной Бельгии в матче за 3-е место на чемпионате мира-2018 над Англией (2:0).

- Для такой маленькой страны, как Бельгия, третье место на ЧМ – фантастический результат, - считает Верхулст. – Нынешнее поколение сборной, состоящее из блестящих талантов, которые выступают в лучших лигах мира, может добиться высоких результатов и завоевать медали на будущих крупных турнирах. Сейчас самое главное, что они поняли для себя одну вещь: можно обыгрывать такие команды как Бразилия. Так что менталитет футболистов сборной Бельгии изменился, стал сильнее. Для многих людей со всего мира наша команда была лучшей на чемпионате мира в России. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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