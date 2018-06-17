Агент рассказал о состоянии здоровья Салаха

Агент нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамеда Салаха Рами Аббас Исса в Твиттере рассказал о состоянии здоровья своего клиента. Представитель форварда подтвердил, что игрок восстановился от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

"Мохамед в форме", - написал агент.

Сегодня, 17 июня, Салах, пропустивший матч своей команды против Уругвая (0:1) на чемпионате мира-2018, тренировался без ограничений. Следующим соперником "фараонов" будет сборная России. Матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Mohamed is fit. – Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 17 июня 2018 г.

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