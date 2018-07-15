Агент: "Перишич здоров и сыграет. Хорватия победит Францию"

Известный хорватский агент Марко Налетилич поделился с "СЭ" ожиданиями финала чемпионата мира-2018, в котором сыграют Франция и Хорватия (18.00, Лужники).

– Хорошая для нас новость – Перишич здоров и выйдет на поле, так что уверен, что мы сегодня выиграем, - сказал Налетилич. - Конечно, в решающем матче шансы всегда 50 на 50, а Франция – очень-очень сильная команда. Однако убежден, что в одной встрече разница в классе не будет иметь значения. У нас бесстрашная сборная! (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)