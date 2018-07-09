Агент: "Не жажду крови, но наказание Виды и Вукоевича не наносит удара по сборной Хорватии"

Известный агент Владимир Абрамов прокомментировал "СЭ" решение о наказании защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута киевского "Динамо", члена делегации команды Огнена Вукоевича. Вида получил предупреждение от ФИФА, а Вукоевич отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира и лишен аккредитации.

После победы над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, пен. – 4:3) Вида и Вукоевич записали видео, в котором выкрикнули: "Слава Украине!". Позже игроки извинились.

– Лучше бы наоборот сделали, – считает Абрамов. – Я не жажду крови, но это странная история, и решение половинчатое. Оно не наносит существенного удара по сборной Хорватии. Убирают человека из делегации – насколько большое значение он имеет для сборной? Вряд ли серьезное. Если бы футболиста лишили права сыграть, то здесь бы чувствовалось. Вот это – серьезное решение. А так – убрали в мягкой форме с глаз долой Вукоевича… Конечно, это лучше, чем вчера – когда извинялись. Все-таки это какое-то озвученное решение. Думаю, что этого достаточно. Не хочется обращать внимание на Украину, слишком много реверансов мы ей делаем. Действительно, если Виду убрать, то потом скажут, что мы виноваты, если они англичанам проиграют. (Игорь НОВИКОВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)

Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной //

Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций