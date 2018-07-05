Агент: "Мариу Фернандес готов к игре за "Валенсию". Это топ-клуб"

Известный испанский агент Анхель Кастель в разговоре с "СЭ" выразил мнение, что защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес не затерялся бы в чемпионате Испании. Издание Cadena Ser сообщило, что 27-летний игрок попал в сферу интересов "Валенсии".

- Фернандес – отличный футболист, очень здорово выступает на чемпионате мира, - отметил Кастель. – Думаю, он способен заиграть в чемпионате Испании, готов к этому. "Валенсия" – топ-клуб, хорошая команда для него.

На ЧМ-2018 Фернандес принял участие в четырех матчах, отдав одну голевую передачу. Контракт 27-летнего игрока с армейцами рассчитан до лета 2022 года. (Игорь НОВИКОВ)