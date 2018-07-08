Агент из Хорватии: "У России фантастическая команда, а мы можем выиграть ЧМ"

Известный хорватский агент Марко Налетилич поделился с "СЭ" эмоциями после матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия (1:1, пен. – 3:4).

- Это была равная игра, хотя мы больше владели мячом, - отметил Налетилич. – Матч получился очень сложным, российская команда – просто фантастическая! Я уже говорил и повторю: Черчесов – большой тренер! Очень сложно выделить в сборной России кого-то конкретного, все действовали очень хорошо. Хорватии чуть больше повезло. Конечно, у нас не самая впечатляющая команда на данный момент, но ребята могут выиграть Кубок мира. (Игорь НОВИКОВ)

В полуфиналах встречаются Франция – Бельгия (10 июля, Санкт-Петербург) и Англия – Хорватия (11 июля, Москва, Лужники).

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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