Агент из Хорватии: "Франция сильнее нас, но в одном матче это не имеет значения"

Известный хорватский агент Марко Налетилич поделился с "СЭ" эмоциями после матча 1/2 финала чемпионата мира Хорватия – Англия (2:1, в доп. время).

– В первом тайме Англия была лучше, но после перерыва мы смоли перевернуть ход встречи, – говорит Налетилич. – Хорваты лучше контролировали мяч, у нас более мастеровитая и опытная команда, чем у англичан. Думаю, это и помогло выйти в финал.

В решающей игре шансы всегда 50 на 50, независимо от класса соперника. Конечно, Франция сильнее, но в одном матче это не имеет значения. У моей страны крепкая и бесстрашная сборная! (Игорь НОВИКОВ)

Финал ЧМ-2018 Франция – Хорватия пройдет 15 июля (Москва, Лужники, 18.00).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь