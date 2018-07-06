Агент: "Головин и Зобнин подняли свою цену на ЧМ"

Известный агент Алексей Сафонов в интервью "СЭ" рассказал, какие игроки сборной России претендуют на то, чтобы уехать в Европу после чемпионата мира.
- Понятно, что чемпионат мира - ярмарка: можно продать подороже, можно - подешевле, - сказал Сафонов. - Часто спрашивают - лучше продать до или после чемпионата мира. Вот, к примеру, Головин или Зобнин еще подняли свою цену на ЧМ. Дзюба хорошо себя проявил, из той же Англии предложения поступят. (Игорь НОВИКОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/