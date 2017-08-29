Агент Джовинко возмущен невызовом игрока в сборную Италии

Агент нападающего Себастьяна Джовинко Андреа Д`Амико возмущен тем фактом, что его клиента не вызывают в сборную Италии. Наставник итальянцев Джампьеро Вентура не видит 30-летнего форварда в составе национальной команды.

- Я нахожу это решение абсурдным, - приводит Tuttomercatoweb слова Д`Амико. - Жаль, что такой мастер не вызывается. Джовинко знает как поражать ворота соперника, в "Торонто" он игрок стартового состава, в МЛС Себастьян - абсолютная звезда. Не понимаю, почему получают вызов те, кто сидит на скамейке итальянских команд. Но история повторяется. За последние два с половиной года он забил более 60 голов, но приглашения в сборную так и не дождался.