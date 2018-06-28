Агент: "Думаю, наступил момент для долгожданной смены тренер в сборной Германии"

Известный немецкий агент Франц Херцог прокомментировал "СЭ" выступление сборной Германии на чемпионате мира-2018. Накануне команда Йоахима Лева уступила Корее (0:2) и заняла четвертое место в группе F.

- Сборная Германии не нашла свой ритм. Для этого существует много причин, - отметил Херцог. – Возрастные игроки, которые выиграли ЧМ-2014, устали, у команды пропал драйв, а молодежь не могла справиться с этим в одиночку. Удивила также игра в обороне – очень медленная и очень неподвижная. Медиа подожгли несколько конфликтов, которые не пошли на руку сборной. Это Нойер, который не играл больше восьми месяцев, но все равно стал основным вратарем Германии. Потом эта ситуация с Гюндоганом и Езилом (оба футболиста турецкого происхождения поддержали кампанию президента Турции Реджепа Эрдогана, что вызвало возмущение у немцев. – Прим. "СЭ"). Эту историю ежедневно прокручивали СМИ, так что уверен, что она как-то повлияла на всю команду. Естественно, немцы привыкли к повышенному давлению – все три матча на ЧМ они чувствовали его. Немецкие СМИ писали о том, что база сборной в России была не очень хорошей, но это вряд ли может послужить оправданием для вылета с чемпионата мира. Думаю, теперь наступил момент для долгожданной смены тренера в сборной. (Игорь НОВИКОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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