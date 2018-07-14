Агент Азмуна объяснил, как аккредитация игрока на ЧМ-2018 оказалась в чужих руках

Агент нападающего сборной Ирана и "Рубина" Сердара Азмуна Мехди Хагитали объяснил, как аккредитация футболиста на ЧМ-2018 оказалась на сайте объявлений. Азмун принял участие в чемпионате мира, Иран не смог выйти из группы.

– Дело в том, что Сердар потерял ее в аэропорту, – сказал Хагитали. – Тот, кто решится купить ее – сумасшедший, Иран уже давно вылетел, все знают об этом.

В субботу, 14 июля на доске объявлений "Юла" появилось объявление о продаже аккредитации Сердара Азмуна на ЧМ-2018 за 20 тысяч рублей. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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