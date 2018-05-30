"Аэрофлот" отрицает информацию о резком завышении цен в города ЧМ-2018

"Аэрофлот" опроверг информацию о резком повышении стоимости авиабилетов на чемпионат мира-2018, сообщает "Р-Спорт". Общероссийское объединение пассажиров направило в ФАС жалобу в связи с резким ростом цен на авиабилеты в дни проведения чемпионата мира по футболу и просит проверить законность такого роста. По данным организации, анализ цен на авиабилеты показал, что средняя стоимость билетов в города, где пройдут матчи, и обратно в Москву на время ЧМ выросла более чем в два раза, а цены на такие билеты в "Аэрофлоте" выросли в 5-9 раз.

"Аэрофлот" категорически опровергает появившиеся в последнее время заявления, будто он резко повышает стоимость авиабилетов в дни проведения чемпионата мира по футболу–2018. Тарифы на перевозку в города проведения ЧМ-2018 полностью соответствуют уровню тарифов 2017 года, причем периода проведения чемпионата не коснулось ни повышение тарифов на уровень инфляции, ни повышение топливных сборов.

Судя по выкладкам, которые приводит Общероссийское объединение пассажиров, собственный рейтинг цен на билеты "Аэрофлота" оно составило в период, когда в связи с ажиотажным спросом загрузка уже была полностью сформирована и приблизилась к 100 процентам. На рейсах оставались лишь единичные места по максимальным тарифам", - заявил представитель "Аэрофлота".

Когда пройдет чемпионат мира по футболу