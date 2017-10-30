"Аэроэкспресс" может запустить дополнительные ночные рейсы в дни матчей ЧМ-2018

"Аэроэкспресс" может запустить дополнительные ночные рейсы на время матчей чемпионата мира-2018, сообщает mskagency.ru со ссылкой на исполнительного директора компании Валерия Федорова. Он отметил, что во время Кубка конфедераций использовался аналогичный график рейсов.

- Мы готовы это сделать. На Кубке конфедераций мы уже работали в таком режиме, - сказал Федоров. - Думаю, решение будем принимать вместе с организационным комитетом чемпионата мира.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.