Адьям Кузяев: "Спросили: "Какая сборная станет открытием турнира?" Я ответил не задумываясь: "Россия!"

Отец полузащитника "Зенита" и сборной России Адьям Кузяев в интервью "СЭ" признался, что верил в то, что российская команда станет открытием чемпионата мира-2018. Также он рассказал, что по мнению его сына тяжелее было играть в группе с Уругваем, чем с Испанией в 1/8 финала.
– Что сказали сыну после выхода в четвертьфинал?
– Когда матч закончился, дергать его не стал. Ограничился SMS: "Поздравляю! Молодцы! Мы тобой гордимся!" Созвонились на следующий день, когда эмоции поутихли. Обсудили игровые моменты. Я спросил: "С кем было тяжелее – с Уругваем или Испанией?"
– Что ответил?
– "Конечно, с Уругваем! Команда очень крепкая, сыгранная, атаковала острее". И добавил: "Самое главное – сейчас в нашей сборной потрясающая атмосфера. Все друг друга поддерживают, помогают. Мы как братья! Поверь, это не красивые слова…"
– Мало кто верил, что пройдем Испанию. А вы?
– После матча с Египтом меня пригласили на запись футбольной программы питерского телеканала. Спросили: "Какая сборная станет открытием турнира?" Я ответил не задумываясь: "Россия!" (Александр КРУЖКОВ)
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