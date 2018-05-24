Адьям Кузяев: "Сборной России по силам выйти в полуфинал чемпионата мира"

Отец Далера Кузяева, главный тренер эстонской "Нарвы Транс" Адьям Кузяев, считает, что сборной России по силам выйти в полуфинал чемпионата мира. Первенство планеты пройдет в 12 городах России с 14 июня по 15 июля.



– Для вас удачное выступление – это какой результат?

– Далер как-то сказал в интервью, что сборной России по силам дойти до полуфинала, – цитирует "Спорт день за днем" Кузяева. – Чувствую, так и будет.

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