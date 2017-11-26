Адвокат: "Родченков готов рассказать ФИФА о допинге в российском футболе"

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова, сообщил, что его клиент готов выйти на связь с ФИФА и предоставить сведения о применении допинга российскими футболистами. Ранее сообщалось, что руководители ФИФА пытаются связаться с Родченковым но не могут выйти на него.

- Да. Мой телефон включен, моя почта работает, - заявил Уолден, отвечая на вопрос о том, готов ли Родченков поделиться информацией с ФИФА. - Они не связывались со мной напрямую. Не знаю это организацию хорошо, но они счастливы спрятать голову в песок. Если бы им пришлось подтвердить, что российские футболисты были клиентами государственной программы, и пришлось бы отстранить сборную России? Чисто физически они не могут перенести чемпионат мира-2018. Это сложный вопрос.

Напомним, ранее появилась информация, что ФИФА проводит допинговое расследование в отношении 34 российских игроков, 23 из которых выступали за национальную команду под руководством итальянца Фабио Капелло на чемпионате мира-2014 в Бразилии. О чем точно идет речь – о положительных допинг-пробах, манипуляциях с анализами или вскрытии пробирок – не уточняется. Известно только, что все эти 34 человека упоминались во второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.