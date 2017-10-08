Адвокат проведет еще три матча у руля сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат проведет у руля команды как минимум три матча. Как сообщает De Telegraaf, даже если голландцы не смогут выйти в стыковые матчи, они проведут до конца года два товарищеских поединка, а возглавлять команду будет Адвокат.

Напомним, что Голландия имеет лишь теоретические шансы попасть на ЧМ-2018. Для этого ей нужно обыграть Швецию с разницей более чем в шесть мячей.

Одним из товарищеских матчей будет встреча с Германией, скорее всего. Поскольку два года назад такая игра была отменена из-за угрозы теракта в Ганновере.