Адриэн Силва: "Все понимают - в матче с Марокко не будет легкой прогулки"

Полузащитник сборной Португалии Адриэн Силва в преддверии матча чемпионата мира по футболу-2018 против Марокко отметил, что соперник ни разу не проиграл в отборе к турниру в России. По мнению хавбека, результат игры марокканцев против Ирана (0:1) может не отражать реальной силы их оппонентов.

– В сборной Марокко 17 футболистов из 23, которые приехали в Россию, родились за пределами своей страны, многие играют в европейских чемпионатах, – цитирует ТАСС Силву. – Мы полностью сосредоточены на игре против марокканцев, все прекрасно понимают, что легкой прогулки не будет, ведь они не проиграли ни одного матча в квалификации чемпионата мира. Для нас абсолютно не имеет значения против кого нам играть, мы должны выходить на каждый матч так, как будто это финальная игра.

Матч между Марокко и Ираном может не отражать истинной силы африканской команды. Да, мы смотрели игру, и было видно, что обе команды претендовали на победу. Если мы и выглядим фаворитами в следующем матче, то пока только на бумаге. Марокко будет прикладывать все силы, чтобы добиться положительного результата, и наша задача набрать наши три очка.

Матч Португалия – Марокко состоится 20 июня в Москве на стадионе "Лужники". В заключительной встрече группового турнира португальцы встретятся с Ираном (Саранск, 25 июня).

Португалия – Марокко: прямая онлайн-трансляция матча – 20 июня 2018 в 15.00

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