Адриэн Силва: "Роналду нельзя сравнивать с Месси"

Полузащитник сборной Португалии Адриэн Силва отказался сравнивать лидера своей команды Криштиану Роналду с форвардом сборной Аргентины Лионелем Месси. Также он подчеркнул, что от Роналду на ЧМ-2018 в значительной степени зависит судьба португальской команды.

– Без Роналду было бы тяжелее, конечно, – цитирует A Bola Силву. – Я бы предпочел быть с ним в одной команде, чем в любой другой. Нам повезло, что он с нами.

Сравнивать с Месси его нельзя. Он наш лидер. Он делает все возможное, чтобы помочь команде добиваться результата. Надеюсь, что у него будет получаться все так же, как и раньше. После хет-трика в матче с Испанией он не говорил о себе. Он поблагодарил всех за отличную работу. Мы его поздравили. Он снова нам очень помог. И команда работала на него.

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