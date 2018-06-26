Адриэн Силва: "Мы не думали, с кем лучше встречаться в 1/8 финала"

Полузащитник сборной Португалии Адриэн Силва признался, что в команде не обсуждали, с кем лучше встречаться в 1/8 финала ЧМ-2018: с Россией или Уругваем. Португальцы сыграли вничью с Ираном (1:1) и попали на Уругвай.

– Мы даже не думали об этом, – цитирует A Bola Силву. – Задачей была победа в конкретной игре с Ираном. Враждебная обстановка? Таких матчей много на подобном уровне. Профессионалы привыкли играть под давлением, в таком окружении. Главное, что мы вышли в плей-офф. Наша цель – наилучшим образом выступить, чтобы страна нами гордилась.

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