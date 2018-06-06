Аднан Янузай: "Вряд ли на Месси влияет оказываемое на него давление"

Вингер сборной Бельгии Аднан Янузай не считает свою команду фаворитом ЧМ-2018. По его словам, у конкурентов больше преимуществ.

– У Германии отличная сборная, которая всегда здорово выступает на крупных турнирах, – цитирует Marca Янузая. – У Бразилии и Испании много очень хороших игроков со своим стилем, отработанным за многие годы. А у Аргентины есть Месси. На него оказывается много давления, но на него вряд ли это влияет. К тому же у него рядом есть Ди Мария, Агуэро, Игуаин и другие. Безусловно, Месси лучший игрок мира. Ни у кого больше такого таланта нет.