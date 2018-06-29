Аднан Янузай: "С первым голом за сборную ничего не сравнится"

Полузащитний сборной Бельгии Аднан Янузай на пресс-конференции поделился мнением об игре с Англией (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

- Я действительно счастлив забить первый гол за сборную, - заявил Янузай. - Эмоции меня переполняют, и с этим ничего не сравнится. Надеюсь, дальше буду прибавлять.

- Для вас было принципиально забить сборной Англии после выступления в "Манчестер Юнайтед"?

- Я забил действительно сильному противнику. Просто хотел показать болельщикам, что меня зря критиковали, и что я счастлив в сборной. Покинув "МЮ", я очень много работал, и в этом году я развивался в "Реале Сосьедаде". Мне 23 года, и самое главное - играть, прогрессировать и делать это своевременно.

Победный гол в ворота англичан стал дебютным за бельгийскую сборную для 23-летнего Янузая.

(Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Бельгия заняла первое место в группе. Она встретится с Японией в 1/8 финала (2 июля, Ростов).

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