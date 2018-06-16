20:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Аднан Янузай: "Очевидно, что Тьерри Анри передает нам свой опыт. Бельгия становится лучше"


Полузащитник сборной Бельгии Аднан Янузай заявил, что один из тренеров команды легенда "Арсенала" Тьерри Анри оказывает серьезное влияние на подготовку игроков национальной команды. Анри вошел в состав тренерского штаба бельгийской сборной в 2016 году.

Напомним, сегодня Бельгия прилетела в Сочи на свой первый матч чемпионата мира-2018 против Панамы.

- Команда становится лучше год от года, это важно. Очевидно, что Тьерри Анри передает нам свой опыт. Он был легендой и большим футболистом, здорово иметь такого человека в команде, он всегда может что-то подсказать, - приводит ТАСС слова Янузая. – Моя роль? Помогать команде. Если ты играешь на чемпионате мира, то тебе точно нужно думать про свою команду. При этом наша команда сейчас сильнее, чем в 2014 году (когда на ЧМ бельгийцы дошли до 1/4 финала, где уступили Аргентине 0:1. – Прим. "СЭ")

На групповом этапе мирового первенства бельгийцы, кроме Панамы, также сыграют c командами  Туниса (23 июня, Москва, "Спартак") и Англии (28 июня, Калининград).

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5298112

К комментариям
0
Материалы других СМИ