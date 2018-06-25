Администрация СПб: "Инцидентов с болельщиками на Алых Парусах не зафиксировано"

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, ежегодный праздник в честь выпускников "Алые Паруса" прошел без происшествий с участием болельщиков.

- Специально болельщиков, конечно, никто на празднике не подсчитывал, и какой-либо технической возможности для этого нет. В городе сейчас много туристов-болельщиков, просто иностранных туристов, значительное их число находилось где-то рядом с Дворцовой площадью, кто-то был на той или иной набережной... Каких-то существенных инцидентов не произошло, - сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга. (Игорь НОВИКОВ)

Традиционный праздник выпускников прошел в Петербурге в минувшие выходные, его посетили 1,2 миллиона человек.

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