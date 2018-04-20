Адилсон: "Черчесов очень уверен в той работе, которую делает"

Полузащитник "Атлетико Минейру" Адилсон в интервью "СЭ" назвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова отличным специалистом. Бразилец считает, что российская команда на чемпионате мира-2018 сможет выйти в плей-офф. Напомним, Адилсон играл под руководством Черчесова в "Ахмате" с 2012 по 2013 год.

– Как думаете, у Черчесова со сборной получится?

– Надеюсь, что да. На чемпионате мира и узнаем. Но Черчесов отличный тренер, у него молодая команда. Возможно, играя на домашнем турнире и при поддержке болельщиков, Россия сможет хотя бы выйти в плей-офф.

– Не у всех российских игроков хорошие отношения с главным тренером сборной. Каким он был в "Тереке"?

– Черчесов очень уверен в той работе, которую делает. Он может быть жестким, когда нужно. Но это все ради дела, не скажу, что претензии он высказывает несправедливо. Меня Черчесов всегда ценил. Я был важным игроком команды, но тем не менее, тренер часто говорил жестко, не давал расслабиться. И всегда требовал, чтобы я показывал максимум. Если игроки сборной приспособятся к его манере.

– Чемпионат мира в России будет лучше, чем в Бразилии?

– Надеюсь, что это будет очень успешный чемпионат мира, и что в Россию приедут много болельщиков. Меня часто спрашивают о России, всегда стараюсь отвечать в позитивном ключе, говорю, что люди должны посетить страну, посмотреть матчи вживую.



Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Полное интервью с Адилсоном

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