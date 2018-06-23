Адам Навалка: "Против Колумбии Польша хочет показать творческий футбол"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка накануне матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Колумбии заявил, что его команда собирается показать иную игру, чем против Сенегала (1:2).

– Результат первого матча удивил и Колумбию и Польшу. Чего ждать завтра?

– Решения по стратегии на игру мы еще не приняли. Не определились с составом. Колумбия – это сильная команда с хорошим тренером. Колумбию не зря считают претендентом на победу в чемпионате. Одно поражение – ничего не значит. Ни для Колумбии, ни для нас. Мы верим, что можем победить завтра.

– Не считаете ли вы, что завтра вас ждет самый сложный матч за все время на посту главного тренера?

– Я не думаю, что это самый сложный матч. Все игры сложные. Мы всегда делаем все, что зависит от нас. Да, мы проиграли первую игру, но это не трагедия. Команда готова к чемпионату. Поражение от Сенегала – это совокупность факторов. Мы проанализировали эту игру досконально. После таких поражений всегда бывает огромное разочарование. Сейчас мы очень злы. Мы должны сыграть на другом уровне. Мы хотим показать творческий футбол. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Польша - Колумбия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)