Адам Навалка: "Левандовски - главная звезда сборной Польши, но мы ставим акцент на команде"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка в преддверии стартового матча чемпионата мира-2018 против Сенегала дал понять, что команда старается делать акцент на командном взаимодействии, несмотря на наличие в составе звездного форварда Роберта Левандовски.

Всегда говорю, как много Левандовски значит для команды, он капитан сборной, он наша главная звезда, - цитирует "Р-Спорт" Навалку. - Тем не менее, мы всегда стараемся ставить акцент на команде, а не на отдельных персоналиях. Понятно, что Роберт оказывает большую поддержку партнерам, помогает создавать атмосферу в команде. Важно, что его талант поддерживается трудолюбием. Он один из лучших игроков мира, и с его профессионализма должны брать все молодые игроки. Всем талантам желаю развиться в футболистов уровня Левандовски.

Польша - Сенегал: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)