Адам Навалка: "Крыховяк не видел, что Ньянг выскочил на поле"

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка, подводя итоги матча чемпионата мира-2018 против Сенегала (1:2), признал, что его атакующий план на игру не сработал.

- Главный фактор поражения выделить сложно. Минусов было много. У нас не получилось сыграть так, как задумывали, - сказал Навалка. - План не сработал. Хотели использовать по максимуму свой атакующий потенциал. Мячом мы в итоге владели больше, но что толку?.. Счет на табло.

И фланговые, и игроки центральной зоны - никто не может занести себе матч в актив. Не хватало динамики. Не хватало точности. Особенно разочаровал первый тайм. А пропустили оба раза после собственных ошибок. Чемпионаты мира подобное не прощают. Второй гол в наши ворота - это недоразумение. Крыховяк не видел игрока, который выскочил на поле после того, как ему оказали медицинскую помощь.

Качество нашего футбола удручало, мы способны играть намного лучше. Впереди матч с Колумбией. Нам нужно восстановиться, обсудить произошедшее, отдохнуть морально и сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию. Сыграет ли Глик? Пока у меня нет ответа. Важно, что скажут врачи. К тому же он хоть и вернулся к тренировкам, но много пропустил. (Филипп ПАПЕНКОВ)