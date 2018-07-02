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"А вы верите в Бога"? Стихотворение Шнурова Акинфееву

Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Игорь АКИНФЕЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Известный музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение вратарю сборной России Игорю Акинфееву.

"Посмотрел немного строго, 

И сомнения развеяв, 

Мяч отбил ногою бога. 

Триумфатор Акинфеев! 

Мы не верили покуда, 

Не увидели воочи, 

Как он нам явил всем чудо!

А теперь, до встречи в Сочи!", - написал в Инстаграме Шнуров. 

32-летний Акинфеев в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3) отразил два послематчевых пенальти. 

Сборная России в 1/4 финала турнира сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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