"А вы верите в Бога"? Стихотворение Шнурова Акинфееву

Известный музыкант, лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение вратарю сборной России Игорю Акинфееву.

"Посмотрел немного строго,



И сомнения развеяв,



Мяч отбил ногою бога.



Триумфатор Акинфеев!



Мы не верили покуда,



Не увидели воочи,



Как он нам явил всем чудо!



А теперь, до встречи в Сочи!", - написал в Инстаграме Шнуров.

32-летний Акинфеев в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, 4:3) отразил два послематчевых пенальти.

Сборная России в 1/4 финала турнира сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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