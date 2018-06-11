99-килограммовый защитник Панамы показал свой пресс на вопрос о весе

Защитник сборной Панамы Роман Торрес, который является самым тяжелым игроком среди всех участников чемпионата мира, показал свой пресс на вопрос журналиста о весе. Об этом сообщил в Твиттере корреспондент ФИФА Самуэль МакКоллин.

Вес Торреса составляет 99 кг. Журналист на пресс-конференции спросил, помогут ли или помешают крупные габариты в борьбе с нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Антропометрические данные последнего также весьма внушительные - рост 190 см, вес 94 кг.

Сборная Панамы сыграет первый матч на чемпионате мира с Бельгией 18 июня.

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