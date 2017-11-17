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98 процентов квоты билетов ЧМ-2018, реализуемых в порядке живой очереди, проданы


Через 24 часа после начала второго периода первого этапа продажи билетов на чемпионат мира 2018 года продано 98 процентов от квоты, выделенной на этом этапе реализации, сообщается в пресс-релизе ФИФА. С 12.00 по московскому времени 16 ноября по 12.00 17 ноября было продано 159402 билета.

 
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Отмечается, что на данный момент доступными остаются только билеты для особой категории лиц. В первый период первого этапа (путем случайной жеребьевки. - Прим. "СЭ") было продано 622117 билетов.

51 процент заявок на покупку билетов поступил от болельщиков из России, 49 - от поклонников из других стран. Наиболее активными среди них являются жители Аргентины, Мексики, США, Бразилии, Колумбии, Китая, Австралии, Германии и Индии.

Напомним, что второй период первого этапа продаж завершится 28 ноября. Первый период второго этапа (путем случайной жеребьевки. - Прим. "СЭ") пройдет с 5 декабря по 31 января.

Напомним, что чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка турнира, при которой сборная России вместе с Германией, Бразилией, Португалией, Аргентиной, Бельгией, Польшей и Францией попала в первую корзину, состоится 1 декабря в Москве.

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