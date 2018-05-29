96 процентов жителей России знают о проведении в стране чемпионата мира

О проведении чемпионата мира в России знают 96 процентов жителей России в возрасте от 11 до 69 лет. Об этом свидетельствуют данные официального поставщика маркетинговых исследований ЧМ-2018 Nielsen ("Нильсен"), которые предоставлены пресс-службой компании, передает ТАСС. Это рекордный показатель.

Что касается просмотра матчей первенства планеты, то этим собираются заниматься 84 процента россиян.

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