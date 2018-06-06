9 июня на стадионе ЦСКА состоится открытая тренировка сборной России

Сборная России 9 июня проведет открытую тренировку на стадионе ЦСКА "ВЭБ Арена", сообщает официальный сайт клуба.
Занятие будет открытым как для журналистов, так и для болельщиков. Начало тренировки – в 11.30 по московскому времени.
Аналогичное мероприятие для болельщиков сборная России провела на стадионе красно-синих год назад накануне Кубка Конфедераций. Тогда на трибуны ВЭБ Арены бесплатно пришли несколько тысяч болельщиков.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/stadium/9-iyunya-na-veb-arene-sostoitsya-otkrytaya-dlya-bolelshchikov-trenirovka-sbornoy/