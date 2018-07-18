87 процентов гостей ЧМ-2018 хотели бы вернуться в Россию снова

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, выступая на пресс-конференции, посвященной влиянию чемпионата мира на туризм в России, подчеркнула: предварительный прогноз, который был сделан еще до проведения ЧМ в РФ и давал рост туристического потока на следующий год в 20 процентов, с учетом успеха турнира может быть скорректирован.

Представитель АТОР отметила также, что на следующий год будут сделаны визовые послабления, которые позволят нашим гостям реализовать желание вернуться в Россию.

- У нас есть серьезные надежды, серьезный задел на то, что чемпионат, как минимум на будущий год, приведет к увеличению туристического потока, - цитирует "РИА Новости" Ломидзе. - Мы уже прогнозировали, что в 2019 году этот показатель увеличится на 20%, но после проведения мундиаля можно сказать, что это был очень осторожный прогноз.

Очень многие гости чемпионата, особенно из стран, которые не очень удалены от России, - европейские страны, некоторые азиатские страны, - отмечали, что они хотели бы приехать повторно. Особенно порадовали французы. После проведения опроса выяснилось, что 87 процентов гостей ЧМ хотели бы вернуться в Россию снова.